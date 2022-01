LECCE – Gallo, che serata! Listkowski e Helgason d’impatto. Male 2/3 del tridente: le pagelle del successo sulla Cremonese

LE PAGELLE DI LECCE-CREMONESE

Gabriel 6,5: Sorpreso sul gol di Ciofani sul suo palo (ma l’errore è di Dermaku), poi ci mette del suo in un paio di occasioni per sbrogliare delle intricate matasse, come sul corner insidioso di Baez e sul cross di Vido nel cuore dell’area piccola che poteva essere un gol sicuro. Bene, come al solito, coi piedi e nelle uscite, e nel richiamare e incitare, dal primo all’ultimo, i suoi compagni,

Gendrey 6,5: Anche oggi completa una maratona. Più dinamico nel primo tempo, quando deve vincere anche la resistenza del vento. Un po’ meno nella ripresa, ma la sua spinta è stata costante e, anche in ripiegamento, è stato autore di alcuni interventi risolutori.

(84′ Calabresi) sv

Lucioni 6: Non brillante come in altre occasioni, anche perchè oggi gli avversari sono di caratura superiore. Prende un giallo nel secondo tempo che va gestito, prova anche un assist aereo per Dermaku che l’albanese colpisce con poca forza.

Dermaku 6: Così come con Abraham in Coppa Italia, anche oggi si fa sorprendere in anticipo dal suo avversario diretto, Ciofani. Alterna fasi in cui ostenta grande tranquillità a fasi in cui va un po’ in stand-by. Stavolta i compagni lo cercano di più sulle palle alte e, per poco, non segna il gol del 2-1 su corner di Helgason, con palla che sfiora il palo di dieci cm.

Gallo 7,5: Il 23 gennaio 2022 sarà, per il terzino palermitano, un giorno da segnare in rosso sul calendario. Segna il primo gol (con la maglia del Lecce e in Serie B) con uno slalom da urlo e con un preciso tiro addirittura di destro. Fornisce spinta costante per tutto il primo tempo ed è attento in difesa. Nella ripresa accusa la fatica ma continua a sacrificarsi sulla fascia e, su uno dei suoi ennesimi cross al centro, trova la favorevole spizzata di Okoli che vale tre punti pesantissimi,

Majer 6: Non è in un periodo di forma brillante e, pur non facendo mancare il suo contributo, oggi non è propriamente in giornata. Sostituito, non sembra averla presa bene, ma era giusto così.

(66′ Helgason) 7: Impatto devastante per l’islandese. Rivitalizza la manovra offensiva, disegna corner, tampona a centrocampo e si propone per scambi e manovre coi compagni. La migliore dal suo arrivo a Lecce.

Hjulmand 7: Onnipresente, efficace, intelligente, decisivo, insostituibile. Valore aggiunto per la mediana e per tutta la squadra.

Gargiulo 5,5: Oggi SuperMario non è stato efficace come al suo solito, né nelle percussioni in area, né nel filtro in mediana.

(79′ Faragò) sv: Pochi minuti per alzare il tasso d’esperienza alla squadra. E il gol arriva.

Strefezza 6,5: Primo tempo di grande difficoltà. Non si illumina quasi mai, stretto nella morsa dei diretti avversari. Meglio nella ripresa, quando le maglie si allargano un po’ e può dare sfogo al suo estro, alla sua velocità e alla sua classe, vedasi altro assist con l’esterno per la rovesciata di Listkowski, alta di pochissimo.

Coda 5: Il bomber ha bisogno di tempo per ritrovare fiducia, condizione, cattiveria e efficacia sotto porta. Vaga come un’anima in pena per tutto il primo tempo, ma, di palloni giocabili, gliene arrivano pochi. Nella ripresa si fa vedere un po’ di più, ma non è ancora l’Hispanico che a Lecce tutti conoscono.

(84′ Olivieri) sv

Di Mariano 5,5: Continua il periodo di forma cosi e così per l’ex Venezia che non sfonda quasi mai sulla sua fascia, nonostante un Gallo scatenato come compagno di catena. Mette al centro un paio di cross dei suoi, ma poco altro.

(66′ Listkowski) 6,5: Si conferma dopo la brillante prova di Roma. Il tentativo di rovesciata, con un doppio stop a seguire per sistemarsi il pallone, va comunque applaudito. Se avesse segnato, sarebbe stato il gol del 2022 a mani basse, nonostante siamo ancora a gennaio. Suo anche un tiro da fuori nei minuti finali. Sarà prezioso, visto anche lo stato di forma dei suoi compagni di reparto.

All. Baroni 6.5: Porta a casa, con un pizzico di fortuna, una vittoria dal peso incalcolabile, perché ottenuta contro una signora squadra, venuta a Lecce falcidiata dalle indisponibilità ma che, comunque, non si è mai snaturata. Fa riposare Barreca e Calabresi affidando le fasce a Gallo e Gendrey. E la scelta, alla fine, si risulta azzeccata, giacché Gallo risulta il migliore in campo. Più tempista nei cambi, spinge la squadra a caccia della vittoria sino all’ultimo. E, si sa, la fortuna aiuta gli audaci, ogni tanto.

—

CREMONESE: Carnesecchi 6 – Fiordaliso 5,5 (55′ Bartolomei 6), Okoli 6, Ravanelli 6,5, Valeri 6 – Valzania 5,5 (55′ Vido 6,5), Gaetano 6,5 – Baez 6, Fagioli 6,5 (72′ Crescenzi 6), Zanimacchia 6,5 (84′ Strizzolo sv) – Ciofani 7. All.: Pecchia 6.

(foto: Helgason e Dermaku esultano dopo il gol del 2-1 – ph Coribello/SalentoSport)