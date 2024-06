LECCE – Firma Morente, arriva Pierret. Fissata la data per la presentazione della campagna abbonamenti

Dopo essere sbarcato a Lecce e aver svolto le visite mediche presso i centri convenzionati con la società, ora è ufficiale. Josè Antonio Morente Olive ‘Tete’, è un calciatore del Lecce.

L’attaccante classe 1996 ha sottoscritto un contratto sino al giugno del 2027, con opzione di rinnovo fino al giugno ’28. Esterno d’attacco di piede destro ma in grado di giocare su entrambi i fronti, alto 184 cm, Morente è cresiuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid, con cui ha anche esordito in Youth League nel 2014/15. Dopo un’annata all’Atletico Baleares, in terza serie nazionale, approda al Tarragona nel 2017/18 in Seconda Divisione, ove rimane per un anno e mezzo giocando una quarantina di partite ufficiali con soli tre gol. Poco fortunate e prolifiche le esperienze al Lugo e al Malaga. La svolta arriva nel 2020/21 col passaggio all’Elche, l’esordio in Liga con 140 partite ufficiali, 18 reti segnate (otto nella scorsa stagione, ma in Seconda Divisione) e dieci assist.

Nella tarda serata di ieri, inoltre, ha raggiunto Lecce l’altro nuovo acquisto per la prossima stagione, il centrocampista francese Balthazar Pierret, classe 2000, centrocampista, proveniente dai francesi del QRM. Oggi Pierret svolgerà le visite mediche e poi, eventualmente, apporrà la firma sul contratto che lo legherà al club giallorosso.

Infine, è stata comunicata la data della presentazione della prossima campagna abbonamenti che sarà svelata in un’apposita conferenza stampa venerdì prossimo, 21 giugno, alle 10.30, presso le Officine Deghi a San Cesario di Lecce, alla presenza del vice presidente Corrado Liguori, del responsabile marketing Andrea Micati e della responsabile dell’ufficio biglietteria Angelica De Mitri.

Aggiornamento delle ore 16.15: Pierret ha firmato fino al 30 giugno 2027 con opzione di rinnovo per la stagione successiva.