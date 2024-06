SERIE D – Le date d’inizio della prossima stagione e il regolamento under

Il Dipartimento Interregionale Lnd ha ufficializzato le date d’inizio dell’attività agonistica per la stagione di Serie D 2024/25.

Il campionato di Serie D prenderà il via domenica 8 settembre; quello della Juniores Nazionale, sabato 14 settembre.

La Coppa Italia, invece, taglierà il nastro domenica 25 agosto con la disputa dei turni preliminari.

Per quanto concerne l’utilizzo degli under, è stato disposto che per campionato e per Coppa Italia ogni squadra dovrà necessariamente impiegare:

– 1 nato dal 1° gennaio 2004 in poi;

– 1 nato dal 1° gennaio 2005 in poi;

– 1 nato dal 1° gennaio 2006 in poi.