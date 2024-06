LECCE – Europei, salta il confronto Pongracic-Ramadani: è pari tra Croazia e Albania

È saltato il confronto diretto tra compagni di squadra in Croazia-Albania, gara della seconda giornata del gruppo B degli Europei. Dopo il tracollo nella prima partita con la Spagna, il Ct croato ha lasciato in panchina Marin Pongracic, preferendogli Juranovic. Sull’altro fronte, Ylber Ramadani confermato in campo titolare; panchina per l’altro giallorosso, Medon Berisha.

Il punteggio è stato di 2-2 con l’Albania in vantaggio all’11’ con Laci, gol ribaltato in due minuti, tra il 74′ e il 76′, dalle segnature croate di Kramaric e dall’autogol di Gjasula. Proprio all’ultimo secondo, però, è arrivato il pareggio albanese dello stesso Gjasula, risultato che giova alla classifica di Italia e Spagna, che restano prime con tre punti e con una partita in meno. Il confronto con le Furie Rosse è in programma per domani sera alle 21 a Gelsenkirchen.