LECCE – Firma Ubani, giovane del vivaio del Borussia Dortmund per la Primavera

in foto: M. Ubani

Altro nuovo arrivo per la formazione Primavera del Lecce. Pochi minuti fa, il club di via Costadura ha ufficializzato l’ingaggio del calciatore Marlon Nnamdi Ubani, di nazionalità tedesca (e di origine nigeriana), nell’ultima stagione in forza alle giovanili del Borussia Dortmund.

Di ruolo terzino destro, classe 2005, Ubani sarà tesserato a partire dal 1° luglio, giorno d’avvio convenzionale della nuova stagione calcistica. Cresciuto nelle giovanili del Borussia Dortmund, a partire dall’Under 17, il neo tesserato giallorosso, nella scorsa stagione, ha anche esordito in Youth League, collezionando due presenze, oltre a metterne insieme altre 21 (con un gol e un assist) nella formazione Primavera dei gialloneri.

L’arrivo di Ubani (che sarà a Lecce la prossima settimana per le visite mediche) è il terzo movimento ufficiale di mercato per la Primavera, dopo l’ingaggio di Cristian Nikolaec Pehlivanov, difensore centrale bulgaro classe 2006, proveniente dall’Alcorcon, e la cessione a titolo definitivo di Razvan Pascalau alla Dinamo Bucarest.