LECCE – Faticanti, formalizzato il nuovo prestito alla Juventus

Così come accaduto lo scorso anno nelle ultime ore di mercato, si rinnova il prestito di Giacomo Faticanti dal Lecce alla Juventus. Il calciatore classe 2004, come comunicato poco fa dalla società di via Costadura, è stato ceduto a titolo temporaneo oneroso con opzione alla Juventus.

Altra opportunità di maturazione e di crescita, dunque, per il promettente mediano nativo di Roma che non è ancora riuscito a esordire in prima squadra. Nel 2023/24, solo sei presenze e un gol in Primavera prima di essere girato in Serie B alla Ternana (solo undici presenze e un assist a referto). Lo scorso anno Faticanti ha trovato più continuità d’impiego in Serie C con la Juventus Next Gen, mettendo insieme 28 presenze e tre assist. Col Lecce, Faticanti ha un contratto che scadrà nel giugno 2028.