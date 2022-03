LECCE – Faragò: “Ora concentriamoci solo su di noi. Non mi aspettavo una piazza così calorosa…”

Domenica di riposo assoluto per il Lecce dopo il mini test in famiglia di ieri, a cui hanno preso parte alcuni elementi della Primavera.

A parte restano i soliti Bleve e Gabriel, tutti gli altri sono rientrati gradualmente in gruppo, tra cui anche Paolo Faragò che, dalle colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, traccia un mini bilancio della situazione in casa giallorossa. Alcuni passaggi: “Sono tornato a lavorare con la squadra e penso di essere disponibile col Frosinone. Ora abbiamo sette partite, concentriamoci solo su di noi, così potremmo dare il massimo, sperando che anche le altre perdano qualche punto. Nel girone di ritorno siamo sempre stati nei primi due posti e basta poco per ritornarci. Servono allenamenti al massimo e unione d’intenti. Non mi aspettavo una piazza così calorosa qui a Lecce, si vive di calcio da mattina a sera. La città è appassionata e c’è un grandissimo seguito e anche la società vive di calcio. Ho trovato un ambiente più che positivo ma adesso mi interessa tornare in campo perché mi è mancato molto”.

Il Lecce si ritroverà domani pomeriggio all’Acaya.

(foto: P. Faragò, ph Coribello/SalentoSport)