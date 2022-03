NARDÒ – Buio pesto con la Mariglianese ma si gioca solo un tempo

Mariglianese-Nardò non è stata portata a termine. Al minuto 45, infatti, il direttore di gara ha sospeso la partita a causa di un proprio infortunio. Il punteggio, in quel momento, era nettamente a favore della squadra di casa, in gol due volte, al 24′ e al 37′, con Esposito.

La partita, ora, sarà riprogrammata e recuperata, a partire dal 1′ del secondo tempo. Il Nardò ritornerà in campo mercoledì nel derby casalingo contro il Matino.

Le formazioni scese in campo:

MARIGLIANESE: Maione, Micillo, Arrivoli, Palumbo, Varchetta, Tommasini, Faiello, Langella, Esposito, Aracri, Rimoli. A disp. Cafariello, Pantano, De Giorgi, De Angelis, Strazzullo, De Martino, Ragosta, Fiorillo, Marzano. All. Luigi Sanchez.

NARDÒ: Petrarca, De Giorgi, Romeo, Cancelli, Masetti, Trinchera, De Feo, Mariano, Mancarella, Caracciolo, Puntoriere. A disp. Rollo, Caputo, Centonze, My, Valzano, Alfarano, Dorini, Gallo. All. De Candia.

ARBITRO: Franzò di Siracusa.

NOTE: Gara sospesa al 45′ pt sul punteggio di 2-0.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto Coribello-SalentoSport)