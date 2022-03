VIRTUS MATINO – Che occasione sprecata! La Casertana agguanta il pari all’ultimo respiro

Cesarini dà, Cesarini toglie. La Virtus Matino getta via due punti in zona recupero, regalando un pari alla Casertana quando ormai la vittoria sembrava a un passo. Un pari che, a conti fatti, non può soddisfare nessuno. Non soddisfa i biancazzurri, che, con due punti in più in classifica, avrebbero potuto continuare la rincorsa disperata ai playout con maggior convinzione. Non soddisfa i rossoblù che, contro il Matino, non avevano altro risultato da centrare se non la vittoria per continuare nella rincorsa ai playoff.

Branà ritrova il suo mastino Tarantino in mezzo al campo ma deve ancora rinunciare allo squalificato Mangione. Tanti i problemi di formazione per Feola che si affida a Favetta come unica punta e al trio Mansour-Kosovan-D’Ottavi alle sue spalle.

La prima fase di gioco è bloccata. Le due squadre la mettono sul piano dell’agonismo e lo spettacolo latita. Il primo tiro in porta arriva al 13′ con Inguscio, pallone oltre l’incrocio dei pali. La Casertana annaspa, non trova spazi, né velocità di manovra. Il primo squillo ospite arriva oltre metà tempo: una punizione ben calciata da Kosovan e deviata dalla barriera, costringe Leuci alla parata in due tempi. Feola si sgola per richiamare i suoi che non sembrano recepire gli stimoli a dare di più. Il Matino, allora, avanza il suo raggio d’azione e si fa minaccioso con Monopoli al 36′, la cui rovesciata sfiora il palo di un soffio. Il finale di tempo è tutto biancazzurro e, al 46′, il Matino passa: Stauciuc imbuca per Palmisano che entra in area da sinistra e, con un tocco morbido, fa secco Trapani.

Feola opera due cambi dopo l’intervallo, mettendo in campo, tra l’altro, Felleca. Sarà una mossa azzeccata, perchè il 9 ospite imprime il cambio di marcia alla gara della Casertana, facendo ammattire i suoi avversari diretti. All’8′, lo stesso Felleca calcia da posizione defilata, alzando la mira di poco. I falchetti, però, si arenano ai 20 metri avversari, anche perchè il Matino si chiude bene, ma arretra troppo il proprio raggio d’azione. Al 19′, Inguscio, però, ha l’occasione del raddoppio ma il suo tiro, leggermente deviato, pizzica la base del palo e si oltrepassa la linea di fondo. Branà mette in campo Malonga per cercare il colpo del ko e l’ex Cesena, alla mezzora ha la palla buona per chiudere i conti, ma preferisce l’assist al centro per un compagno, quando sembrava più utile un tiro in porta. Gli ospiti prendono coraggio e osano, prima con Feola (tiro dalla distanza respinto da Leuci), poi con l’ex Salto (torsione di testa da corta distanza che trova pronto il portiere di casa). Il tempo passa, il Matino prova a gestire il pallone ma non ci riesce a dovere. In pieno recupero, Monopoli si presenta al tiro su punizione dal limite. Calcia troppo debolmente e Trapani blocca il pallone, rimettendolo subito in gioco, cercando Felleca con un lancio lungo. Il 9 della Casertana è bravo a vincere un paio di rimpalli (ingenua la difesa di casa nel non gettare lontano quel pallone), si accentra e sgancia un siluro che fa secco Leuci. Ma non finisce qui: al 50′ Inguscio ha la clamorosa chance per il 2-1: il suo tiro piega le mani a Trapani che, però, è bravo ad anticipare Malonga, pronto per il tap-in sotto porta.

Finisce 1-1: a questo punto, il derby di mercoledì col Nardò, per la truppa di Branà, diventa decisivo.

—

IL TABELLINO

Ugento, stadio Comunale

sabato 26 marzo 2022, ore 14.30

Serie D/H 2021/22, giornata 29

VIRTUS MATINO-CASERTANA 1-1

RETI: 46′ pt Palmisano (M), 47′ st Felleca (C)

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Maxime, Meola, Patronelli; Monopoli, Cimino (1′ st Calò), Tarantino (38′ st Fina), Inguscio, D’Andria; Palmisano (13′ st Morra), Stauciuc (26′ st Malonga). A disp. Caputo, Rantucho, Ancora, Prete. All. Branà.

CASERTANA (4-2-3-1): Trapani; Rossi (41′ st Capitano), Colacicchi, Salto, Munoz; Feola A., Vicente; Mansour (1′ st Felleca), Kosovan (31′ st Carannante), D’Ottavi (1′ st Cusumano); Favetta. A disp. Carotenuto, Ferraiuolo, Di Somma, Rainone, Maresca. All. Feola V.

ARBITRO: Arcidiacono di Acireale.

NOTE: ammoniti Meola (M), Salto, Vicente, Carannante (C). Rec. 2′ pt, 5′ st.

(foto: il gol di Palmisano – ph Coribello/SalentoSport)