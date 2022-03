MAGLIE – Dura presa di posizione della società: contro l’Ostuni, in campo la Juniores

Nella gara casalinga di questo pomeriggio contro l’Ostuni, che si giocherà a Otranto, la Toma Maglie schiererà la formazione Juniores allenata da mister Andrea Romano.

Questo quanto deciso dalla società giallorossa, “alla luce degli ultimi accadimenti che hanno visto il gruppo squadra e lo staff tecnico assumere dei comportamenti che vanno contro la correttezza, oltre che non consoni ai valori incarnati dalla Toma Maglie“, si legge nella nota del club, che poi continua così: “Tale decisione si è resa necessaria a tutela dell’immagine societaria“. Null’altro è specificato, ma si può presumere che, alla base di tale decisione, ci sia stata una protesta, considerata fuori dalle righe e/o immotivata, della prima squadra e dello staff – per motivi non ben chiari – che ha trovato la dura presa di posizione del sodalizio giallorosso.