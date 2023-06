LECCE – Falcone, parole d’addio colme d’amore: “Il Salento e la sua gente rimarranno per sempre nel mio cuore”

Con un messaggio sul proprio account Instagram, Wladimiro Falcone si congeda da Lecce e dal Salento con parole colme d’affetto. Nei giorni scorsi, il Lecce, come noto, ha esercitato il diritto di riscatto per il portiere di proprietà della Sampdoria, giunto nel Salento in prestito. Sull’altro fronte, però, la stessa Sampdoria ha esercitato il suo diritto, di contro-riscatto, riportando, di fatto, il calciatore a casa.

“Sin dal primo giorno – scrive Falcone – mi avete accolto a braccia aperte e mi avete fatto sentire uno di voi. Il Salento e tutta la sua gente rimarranno per sempre nel mio cuore e spero che, con le mie parate, io sia rimasto per sempre nel vostro ♥️. ForzA Lecce ❤️”.

Sotto il post, non mancano le parole di stima e d’affetto di alcuni dei suoi ex compagni, come Gabriel Strefezza, Federico Di Francesco, Alessandro Tuia e Alexis Blin. Falcone ha contribuito, pesantemente, alla salvezza del Lecce, mantenendo un livello di prestazioni altissimo dalla prima all’ultima giornata. E, proprio all’ultima giornata – anzi, all’ultimo secondo di recupero dell’ultima giornata – ha perso il record, a cui teneva molto, di unico portiere nei massimi campionati europei mai battuto più di due volte nella stessa partita.

(foto: Coribello/SalentoSport)