LECCE – Campagna abbonamenti e Us Lecce Program: fissata la conferenza stampa di presentazione

Il primo atto della nuova stagione sportiva 2023-24, in casa Lecce, sarà la presentazione della prossima campagna abbonamenti.

La conferenza stampa è fissata per giovedì prossimo, 22 giugno, alle ore 11, presso la sala stampa “Sergio Vantaggiato” del Via del Mare. A presentare l’offerta degli abbonamenti per la prossima annata sarà il vice presidente giallorosso, Corrado Liguori.

Intanto, dopo aver preso atto della volontà di mister Marco Baroni di non accettare il rinnovo contrattuale annuale, con ritocco d’ingaggio, si apre la campagna arruolamento da parte di Pantaleo Corvino e Stefano Trinchera. Tra i primi nomi emersi dai rumors del mercato ci sono quelli di Roberto D’Aversa, Andrea Pirlo, Filippo Inzaghi e Aurelio Andreazzoli.

(foto: Corvino, Liguori e Trinchera)