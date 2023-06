LECCE – Targhe-ricordo e celebrazioni, fioccano i riconoscimenti per la società

Fioccano i riconoscimenti per l’Us Lecce, autrice di una stagione da incorniciare, sia per quanto concerne la prima squadra, sia per la Primavera, campione d’Italia.

Venerdì 23 giugno, alle ore 12, nell’aula consiliare di Palazzo Carafa, l’Amministraizone comunale di Lecce consegnerà una targa ricordo all’Us Lecce per la vittoria dello scudetto nel campionato Primavera. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Carlo Salvemini; l’assessore allo Sport, Paolo Foresio; per l’Us Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani; il responsabile dell’area tecnica, Pantaleo Corvino e l’allenatore della Primavera, Federico Coppitelli.

Lunedì 26 giugno alle ore 19, presso la Sala Ionio del Mercure Hotel President di Lecce, in via Antonio Salandra 6, il movimento culturale “Valori e Rinnovamento” organizzerà una “Serata giallorossa in segno di gratitudine e vicinanza all’Us Lecce, per aver realizzato un vero e proprio capolavoro con la splendida salvezza conseguita in Serie A e con lo Scudetto Primavera”. Introdurrà la serata Wojtek Pankiewicz, presidente del Movimento; sono previsti gli interventi di Elio Donno, decano dei giornalisti salentini; di Oronzo Valletta, avvocato e tifoso storico; intermezzi musicali di Enzo Marenaci. Ritireranno il premio Saverio Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino.

(foto: Coribello/SalentoSport)