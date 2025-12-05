LECCE – L’ex Baschirotto mise lo zampino sull’ultima vittoria giallorossa a Cremona

L’ultimo Cremonese-Lecce in ordine di tempo sorrise ai giallorossi. Era il 4 febbraio 2023 e il Lecce vinse allo “Zini” per 2-0 con gol, nella ripresa, di Federico Baschirotto (ora titolare nella difesa di Davide Nicola) e Gabriel Strefezza.

Profondamente rivoluzionate le rose delle due squadre a distanza di quasi tre anni. Tra i componenti attuali della rosa del Lecce, in quella partita erano in campo solo Wladimiro Falcone e Antonino Gallo; nella ripresa entrarono in campo Lameck Banda e Thorir Helgason. Giocava da titolare il figlio di Di Francesco, Federico.

In totale sono 22 gli scontri diretti giocati a Cremona, tra campionato e Coppa Italia, tra grigiorossi e giallorossi. Dieci le vittorie locali, sei i pareggi e altrettante le vittorie salentine. Sarà il quarto confronto diretto in Serie A: il primo (1989/90) finì 1-1; nel 1993/94 vinsero i lombardi per 2-1; del terzo e ultimo ne abbiamo scritto prima.

Oltre a Baschirotto, c’è anche un altro ex Lecce: Giuseppe Pezzella, 16 presenze coi giallorossi nel 2022/23. Ben più importanti i numeri dell’ex capitano Baschirotto: in tre stagioni il difensore veronese mise insieme 116 presenze con cinque gol e due assist.