PODISTICA – Centinaia le presenze attese a Ugento per la “Corri con don Tonino”

Centinaia i podisti attesi domenica 7 dicembre a Ugento per la classica “Corri con don Tonino”, manifestazione sportiva Fidal organizzata dall’Asd Atletica Capo di Leuca, presieduta da Eleonora D’Amore, nona prova del circuito “Running in Salento trail, cross & Mountain running”.

Il raduno è fissato per le ore 15.30 in piazza Adolfo Colosso; la prima partenza è prevista per le 16.30 per il campionato individuale e di società di corsa su strada per le categorie maschie e femminile di Esordienti (400-600 metri), Ragazzi (1000 metri) e Cadetti (1500 metri). Alle 18.30 partiranno invece gli atleti delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores che dovranno percorrere un tracciato di tre km.

La gara si svolgerà nel centro storico di Ugento su un percorso misto tra asfaltato, basolato e scale con partenza e arrivo da piazza Adolfo Colosso. Per garantire la sicurezza sarà presente il servizio medico di pronto soccorso lungo il percorso e il servizio di ambulanza presso il luogo della gara. Successivamente è prevista la visita della terza edizione di “Uxentum – Le vie del Natale”, l’evento che trasforma il centro storico di Ugento in un vero e proprio villaggio natalizio. La manifestazione patrocinata dal Comune di Ugento, si svolgerà con l’egida del Coni e della Federazione italiana di atletica leggera, in collaborazione con la parrocchia Sacro Cuore di Gesù e le associazioni “Arcoiris” e “Ala di Riserva”. Al termine delle competizioni si dipanerà la cerimonia di premiazione.