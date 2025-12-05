TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 30.11.2025
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 30 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO: Marco Mauro (fino al 29/01/26); Simone A. Spagnolo (1)
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE: Ammenda di 100 euro; Pedro Miranda (3)
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO:
MERINE: Andrea L. Gurau (2)
S. GUAGNANO: Ammenda di 30 euro; Osvaldo De Pascalis (all., fino al 11/12/25)
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ:
V. COLLEPASSO:
Gara Atletico Copertino-Merine (sospesa per rissa): l’arbitro ha sospeso la gara senza prima coinvolgere capitani, dirigenti e forza pubblica per sedare la tensione; disposta, quindi, la prosecuzione dell’incontro dal 37′ st in poi;
Gara Lizzanello-Seclì (sospesa per infortunio arbitro): disposta la prosecuzione dal 39′ del primo tempo e dal punteggio di 0-0
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 30 novembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE: Salvatore Martella (1)
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA:
CUTROFIANO AM:
GC MURO:
LM SCORRANO: Francesco Rausa (dir., fino al 11/12/25)
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Elia Tramacere (2)