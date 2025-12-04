PROMOZIONE – Coppa Italia: 1ª giornata accoppiamenti e triangolare 3° turno, i risultati

Infrasettimanale di Coppa Italia Promozione con la prima giornata degli accoppiamenti eliminatori e dei triangolari del terzo turno.

Per gli accoppiamenti eliminatori, rinviata per nebbia San Marco Lucera; Noicattaro-Soccer Trani 1-4; Norba Conversano-Ostuni 0-2 (gol di Gomez e Sowe). Gare di ritorno il 15 gennaio.

Ieri si è giocata la prima giornata del triangolare col successo casalingo dello Squinzano sul Taviano per 2-1 (Gueye e Poleti per lo Squinzano, momentaneo pareggio tavianese con Fornaro). Il 15 gennaio, seconda giornata Taviano-Sava; chiuderà il calendario Sava-Squinzano il 29 gennaio. Le tre squadre promosse dagli accoppiamenti e la vincitrice del gironcino a tre del triangolare si qualificheranno per le semifinali.