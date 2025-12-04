LECCE – Coppa d’Africa, nazionali via dal 15 dicembre: Banda, Coulibaly e Gaspar disponibili per il Pisa

La FIFA ha ufficializzato il rinvio della data di rilascio obbligatorio dei giocatori per la Coppa d’Africa 2026 (che si terrà in Marocco dal 21 dicembre al 15 gennaio). Accogliendo le pressioni dell’EFC (European Football Clubs), i calciatori saranno liberi di aggregarsi alle proprie Nazionali non più dall’8, ma dal 15 dicembre 2025.

Questa decisione, in linea con quanto avvenuto per i Mondiali invernali in Qatar, ha generato malumore tra i CT africani, che avranno a disposizione le rose solo sei giorni prima dell’inizio del torneo.

Per il Lecce, la notizia rappresenta un parziale sollievo. Il club perderà tre pedine fondamentali nelle rotazioni di mister Di Francesco: Gaspar (Angola), Coulibaly (Mali) e Banda (Zambia).

I tre, dunque, si aggregheranno alle rispettive nazionali dopo Lecce-Pisa del 12 dicembre e, dovendo giocare le prime tre gare del girone, sarebbero indisponibili sicuramente sino al 31 dicembre, saltando Lecce-Como (27 dicembre). Inter-Lecce, in programma per il 21, è stata rinviata al 14 gennaio.

Gli impegni di gennaio dei salentini sino a chiusura della Coppa d’Africa: Juventus-Lecce il 3, Lecce-Roma il 6, Lecce-Parma l’11, poi doppia trasferta a Milano il 14 con l’Inter e il 18 col Milan.

Questo, invece, il calendario della fase a gironi della Coppa d’Africa di Marocco 2025.

L’Angola di Gaspar giocherà il 22 dicembre contro il Sudafroca, il 26 contro lo Zimbabwe e il 29 contro l’Egitto.

Lo Zambia di Banda: il 22 contro il Mali (di Coulibaly), il 26 contro le Comore, il 29 contro il Marocco.

Il Mali di Coulibaly: il 22 contro lo Zambia, il 26 contro il Marocco, il 29 contro le Comore.

Fase a eliminazione diretta dal 3 gennaio in poi.