CICLISMO – “Bike per Tutti”: la Puglia celebra i suoi campioni con il presidente FCI Dagnoni

La Festa del Ciclismo Pugliese, “Bike per Tutti”, ha celebrato a Giovinazzo, domenica scorsa, una giornata unica di grande partecipazione, confermando l’entusiasmo e la crescita del movimento regionale.

L’evento, sostenuto da prestigiosi partner, ha ospitato un significativo incontro mattutino con il Presidente FCI Cordiano Dagnoni, il CT Marco Velo e la campionessa Marta Bastianelli. Il dibattito si è focalizzato sulle prospettive e le esigenze del ciclismo giovanile, con spunti illuminanti anche dalla Psicologa dello Sport Francesca Tibaldi sull’attività equilibrata. La presenza di figure come Antonio Giampietro e Luca Mazzone ha ribadito l’impegno per l’inclusione e il paraciclismo.

Nel pomeriggio, la festa si è trasformata in un’ondata di entusiasmo con le premiazioni dei campioni regionali di tutte le categorie. Dagnoni ha elogiato la Puglia per essere sempre più attiva nella crescita rispetto ad altre regioni del Sud. Il presidente Depalma ha ringraziato le 150 società e i quasi 5.000 tesserati, evidenziando che l’evento è un passo cruciale per rendere sempre più efficace lo scambio di esperienze e la crescita della comunità ciclistica.