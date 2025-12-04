Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 13ª giornata

PROMOZIONE

Dopo 13 giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:

10 RETI: Pignataro (Squinzano), Laena (Leverano), Ancora (Squinzano);

8 RETI: Sanyang (Leverano);

7 RETI: Diaz (Manduria), Manta Ale. (Mesagne);

6 RETI: Manta Andrea (Mesagne), Gennari (F. Taviano), Afrune (P. Bagnolo), Manisi (Taviano);

5 RETI: Mastronardi (V. Locorotondo), Espindola (Terre di A&R), Faccini (Ginosa), Nestola (Copertino), Bari (Ostuni), Fatty (4 Copertino, 1 Mesagne);

4 RETI: Pasculli (Leverano), Cisternino (Terre di A&R), Vapore (Sava), D’Amanzo (Mesagne), Taveri (Mesagne), Zolezzi (Ostuni), Sowe (Ostuni), Fabiano (Sava), Natale R. (V. Locorotondo), Secka (Ginosa), Cilenti (Manduria);

3 RETI: Cecchin (Manduria), Pinto Mass. (V. Matino), Poleti (Squinzano), Colucci (R. Putignano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Alessandrì (P. Bagnolo), Momar Thiam (Ostuni), Balanda (Ostuni), Baclet (2 Taviano, 1 Terre di A&R), Iurato (Taviano), Siverio Perez (Manduria), Semeraro (Ostuni), Romanazzo (V. Locorotondo), Verri (Taviano), Raia (Arboris Belli);

2 RETI: 26 calciatori;

UNA RETE: 81 calciatori

