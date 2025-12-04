PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 13ª giornata
Dopo 13 giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:
10 RETI: Pignataro (Squinzano), Laena (Leverano), Ancora (Squinzano);
8 RETI: Sanyang (Leverano);
7 RETI: Diaz (Manduria), Manta Ale. (Mesagne);
6 RETI: Manta Andrea (Mesagne), Gennari (F. Taviano), Afrune (P. Bagnolo), Manisi (Taviano);
5 RETI: Mastronardi (V. Locorotondo), Espindola (Terre di A&R), Faccini (Ginosa), Nestola (Copertino), Bari (Ostuni), Fatty (4 Copertino, 1 Mesagne);
4 RETI: Pasculli (Leverano), Cisternino (Terre di A&R), Vapore (Sava), D’Amanzo (Mesagne), Taveri (Mesagne), Zolezzi (Ostuni), Sowe (Ostuni), Fabiano (Sava), Natale R. (V. Locorotondo), Secka (Ginosa), Cilenti (Manduria);
3 RETI: Cecchin (Manduria), Pinto Mass. (V. Matino), Poleti (Squinzano), Colucci (R. Putignano), Villani Ale. (Bagnolo), Di Lonardo (Arboris Belli), Magoia (Leverano), Graziano (Atl. Tricase), Alessandrì (P. Bagnolo), Momar Thiam (Ostuni), Balanda (Ostuni), Baclet (2 Taviano, 1 Terre di A&R), Iurato (Taviano), Siverio Perez (Manduria), Semeraro (Ostuni), Romanazzo (V. Locorotondo), Verri (Taviano), Raia (Arboris Belli);
2 RETI: 26 calciatori;
UNA RETE: 81 calciatori