ECCELLENZA – La classifica marcatori dopo la 17ª giornata
Dopo 17 giornate del campionato di Eccellenza Pugliese, questa è la classifica marcatori:
11 RETI: Barbero (Racale);
9 RETI: Di Piazza (Canosa), Aguilera (2 Canosa, 7 Taranto);
8 RETI: Mingiano (Taurisano), Rivadero (Ugento);
7 RETI: Burzio (Brindisi), Ferrari (Brindisi), Pelosi (Bitonto);
6 RETI: Godoy (Gallipoli), Duque (Novoli), Guglielmi (Acquaviva), Cavaliere (Brilla Campi);
5 RETI: Serafino (Polimnia), Siclari (Foggia Incedit), Saraniti (Brindisi), Lopez (Bisceglie), Girardi (Acquaviva), Mancarella (Novoli), Losavio (Taranto), Garcia Dylan (Acquaviva);
4 RETI: Palazzo (Bitonto), Imoh (Taranto), Pirretti (Racale), Ferreira L. (Novoli), Albin Gomez (Ugento), Altamura (V. Mola), Zinetti (UC Bisceglie), Ousfar (N. Spinazzola), Gonzalez Sabate (Gallipoli), Capobianco (V. Mola), Ramos (UC Bisceglie), Bonicelli (UC Bisceglie), Castro (Bisceglie), Calò (Brilla Campi);
3 RETI: Maiolo (Taurisano), Marti (Brilla Campi), Colonna (N. Spinazzola), Saani (UC Bisceglie), Maiorino (S. Massafra), Russo (Taranto), Amoroso (Bisceglie), Jimenez (Canosa), Sosa (S. Massafra), Carrozzo G. (Ugento), Quarta Francesco (V. Mola), Lavopa (Bisceglie), Calabria (Taranto), Oltremarini (A. Toma Maglie), D’Elia (UC Bisceglie), Morisco (S. Massafra), Dembelè (Foggia Incedit), Citro (Bisceglie), Ferrero (N. Spinazzola);
2 RETI: 46 calciatori;
UNA RETE: 100 calciatori