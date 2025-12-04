FEMMINILE – Al via l’8° Trofeo Caroli Hotels U15: il programma

Da oggi, 4 dicembre, a domenica 7, si disputerà l’ottava edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile che vedrà coinvolte 24 squadre composte da nove atlete ciascuno. Il torneo è organizzato da Asd Capo di Leuca e dal main sponsor Caroli Hotels.

Si giocherà sui campi comunali di Melissano (“Francesco Brandolino”), Alezio e Gallipoli (stadio “Antonio Bianco”) e presso il Centro Europa Sport di Nardò ed Heffort Sport Village di Parabita. A testimoniare l’alto profilo dell’evento, saranno presenti i tecnici federali del Club Italia.

Parteciperanno: Inter, Lecce Women, Maceratese, Club Altura Trieste, Napoli Women Bianche, Atalanta, Romulea, Sannicandro Women, Sampdoria, Parma, BS Soccer Fasano, Wonderful Bari, Juventus, Bologna, Apulia Trani, Soccer Dream, Roma, Ternana, Pink Bari, Terzo Tempo, Lazio, Sassuolo, Napoli Women Azzurre, Atletico Siracusa

“Siamo orgogliosi – sottolinea il patron Attilio Caputo insieme ai responsabili della Segreteria Organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane – di essere stati pionieri anche nel campo dei tornei giovanili femminili e siamo altrettanto contenti del riscontro e degli incoraggiamenti ricevuti che ci confermano la bontà del percorso intrapreso. Continuiamo ad essere laboratorio e vetrina per il calcio giovanile italiano e internazionale con l’obiettivo, tra gli altri, di regalare ai giovani partecipanti un’esperienza sportiva e umana unica e di dare a loro e ai loro accompagnatori la possibilità di conoscere il Salento e di scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali della nostra terra”.

La finale è in programma per domenica alle 9.15 a Gallipoli. Oggi alle 18.30, presso l’Ecoresort Le Sirenè, cerimonia di inaugurazione. Domani alle 18.15, sempre all’Ecoresort, convegno a tema “Il calcio femminile merita più rispetto, visibilità e futuro” che prevede una lunga serie di relazioni ed è organizzato dalla sezione gallipolina di Fidapa Bpw Italy, Distretto Sud-Est.