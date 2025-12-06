LECCE – Rumors di mercato, su Tiago Gabriel l’interesse delle big di Serie A

Secondo quanto riporta Eurosport, il difensore centrale del Lecce Tiago Gabriel Coelho Oliveira sarebbe nel mirino di due big della Serie A che domani sera si affronteranno al “Maradona”: Napoli e Juventus.

La società bianconera sarebbe pronta a fare un’offerta anche a gennaio, qualora il Lecce aprisse alla possibilità di una cessione del centrale portoghese in corso d’opera. Il Napoli, però, potrebbe inserirsi nell’eventuale trattativa, essendo alla ricerca di un elemento che possa allungare il parco difensori di Antonio Conte, la cui rosa è attualmente flagellata da continui infortuni e defezioni.

I rumors di mercato parlando anche degli interessamenti di Inter e Milan. nei giorni scorsi, Pantaleo Corvino, a Tuttosport, si è affrettato a chiarire che “il difensore piace a tanti, non solo alla Juve; è forte, abbiamo avuto pazienza e fortuna, ma attenzione: per quest’anno resta qui, è un giocatore troppo importante per raggiungere il nostro obiettivo”. Da interpretare le dichiarazioni del dirigente vernolese che già lo scorso anno precisò come Patrick Dorgu non fosse sul mercato di gennaio, per poi cedere all’offerta (irrinunciabile) del Manchester United.

Tiago Gabriel è sotto contratto col Lecce sino al giugno 2027 con opzione per i due successivi anni ed è stato acquistato a gennaio 2025 dall’Estrela Amadora per poco più di un milione di euro. Quest’anno il portoghese ha conquistato il posto da titolare col Lecce, sfoderando una serie di convincenti prestazioni che hanno fatto brillare gli occhi sia ai potenziali acquirenti esterni, sia ai dirigenti dello stesso Lecce.