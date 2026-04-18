LECCE – Emergenza corsie verso la Fiorentina: Banda verso il forfait, Di Francesco studia il piano B

Non arrivano le risposte sperate dall’allenamento mattutino a Martignano. La marcia d’avvicinamento alla sfida contro la Fiorentina si complica terribilmente per Eusebio Di Francesco, che deve fare i conti con un’infermeria che non accenna a svuotarsi, specialmente nel reparto avanzato.

La notizia più preoccupante riguarda Lameck Banda. L’esterno zambiano, che già aveva iniziato la settimana a scartamento ridotto dopo la battaglia di Bologna, non si è allenato con il gruppo. Il suo potenziale forfait apre una voragine sulla fascia sinistra, considerando che anche Sottil è ancora alle prese con i propri acciacchi e ha svolto solo lavoro differenziato.

Senza i suoi due specialisti mancini, Di Francesco si ritrova con le scelte praticamente obbligate. Oltre ai due esterni, ha lavorato a parte anche Marchwinski, mentre restano ufficialmente fuori dai giochi Gaspar, Berisha e il lungodegente Camarda (il cui rientro in gruppo è fissato per martedì).

L’unica nota lieta è il pieno recupero di Pierotti, che dovrebbe conservare una maglia da titolare. Se Banda non dovesse farcela, il tecnico abruzzese avrebbe tre strade davanti a sé: schierare gli unici due esterni arruolabili come Pierotti e N’Dri, con quest’ultimo spostato a sinistra; avanzare il raggio d’azione di Gandelman (se giocherà titolare) o attingere a due risorse sfruttate pochissimo come Helgason e Sala; cambiare modulo optando per un sistema che protegga di più il centrocampo, rinunciando all’attacco sugli esterni.

Se ne saprà di più domani quando si svolgerà al Via del Mare la rifinitura mattutina. Alle 12.15, conferenza stampa di Di Francesco.