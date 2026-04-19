BASKET C/m – Pratica Monopoli archiviata, la CCE LSB Lecce vola in semifinale playoff

Dopo gara 1 la Cce Lsb Lecce si aggiudica anche il secondo atto della serie con Monopoli e accede in semifinale playoff a margine di una prestazione da applausi. I ragazzi guidati da coach Michelutti si sono imposti con un roboante 59-95 a domicilio dimostrando una netta supremazia rispetto ai padroni di casa. Mocavero e soci hanno legittimato il divario visto in gara 1 sfornando una grande prova di squadra contro un avversario che ha disputato un’ottima regular season. Sono andati in doppia cifra ben 5 tasselli dello scacchiere di Michelutti: Guido, Tyrtyshnik, Cantagalli, Zalalis (top scorer con 19 punti a referto) e Fracasso. Quest’ultimo si è distinto per aver messo a verbale 15 punti in appena 13 minuti giocati siglando 5 triple. Ma come nella prima sfida del Pala San Giuseppe da Copertino, anche in gara 2, minutaggio e rotazioni sono stati orchestrate alla perfezione dall’allenatore friulano. E ogni interprete ha risposto sul parquet dando il personale contributo alla vittoria del gruppo squadra. Dall’altra parte il solo Nery, autore di 19 punti, non è bastato ad arginare la forza d’urto del team presieduto da Sandro Laudisa, che come in attacco ha spadroneggiato anche in fase difensiva concedendo le briciole ai locali per larghi tratti della partita.

In avvio la gara parte a ritmi forsennati. I viaggianti si impongono con un parziale pesante di 12-27 anche grazie agli 8 punti realizzati da Vidakovic. Nel secondo quarto sale in cattedra Zalalis e i biancazzurri chiudono partita e serie spedendo Monopoli a -29 a metà partita. Dopo la pausa lunga Monopoli reagisce con veemenza riducendo il gap nel punteggio, ma ormai la Cce La Scuola di Basket Lecce entra in modalità “gestione”. Nel quarto periodo i viaggianti rialzano i giri del motore con un Fracasso in grande spolvero rimettendo tanta distanza sul tabellone luminoso. A Monopoli è maturata l’ennesima vittoria di un gruppo granitico che adesso sogna la finale con vista sulla serie B. Archiviata la pratica Monopoli e staccato il pass per le semifinali, la Cce Lsb Lecce attende l’avversario tra la vincente dello spareggio di domenica, quando Mesagne ospiterà Corato per la decisiva gara 3.

(US LSB Lecce, Paolo Conte)

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IL TABELLINO

AP MONOPOLI-CCE LSB LECCE 59-95

(12-27, 24-53, 47-67)

Ap Monopoli: Martinelli, Prete 2, Sbaragli 5, Bruni 3, Manchisi, John 11, Lamanna 4, Preite 7, Romano 2, Lazzari, Nery 19, Ravelli 6. All. Romano.

Cce Lsb Lecce: Guido 11, Tyrtyshnik 12, De Giovanni 2, Pallara 6, Cantagalli 11, Mocavero 5, F. Laudisa 6, Vidakovic 8, Fracasso 15, Zalalis 19. All. Michelutti.