CASARANO – Gran Gala Adicosp, Obbiettivo miglior ds d’Italia tra i dilettanti

Continua la sfilza di premi e riconoscimenti per la splendida cavalcata del Casarano nello scorso anno in D e per l’altrettanto valida stagione in corso in Serie C.

Giovedì, nella sala stampa della Camera dei Deputati, è stata presentata la settima edizione del Gran Gala del Calcio Adicosp (Associazione Italiana Direttori e Collaboratori Sportivi) durante la quale sono stati svelati i nomi dei futuri premiati (ci sono anche Saverio Sticchi Damiani e Fabiano Pacia per il Lecce, QUI). Nella lista c’è Antonio Obbiettivo, ds del Casarano, nominato miglior Direttore Sportivo del Campionato Nazionale Dilettanti 2024/25. Un traguardo prestigiosissimo che vede il dirigente rossazzurro accostato a nomi del calibro di Carlo Alberto Ludi (Como, per la Serie A), Francesco Palmieri (Parma, per la B) e Massimiliano Mirabelli (Padova, per la C).

La cerimonia di consegna avverrà il prossimo 4 maggio presso lo Sheraton Hotel Parco de’ Medici di Roma.

La notizia è stata accolta con estremo entusiasmo dal club rossazzurro. Il presidente Antonio Filograna, insieme a tutta la dirigenza, lo staff tecnico, medico e l’intera squadra, ha espresso le più vive felicitazioni a Obbiettivo. Questo premio non è solo un riconoscimento individuale, ma la celebrazione di un modello di lavoro basato su passione, competenza e lungimiranza, i pilastri che hanno permesso al Casarano di tornare nel calcio professionistico.

Così Obbiettivo dal proprio profilo Facebook: “In questo momento di grande emozione, è difficile per me descrivere ciò che provo. Mi sono commosso, è un qualcosa che mi riempie di gioia. Oggi a questo premio voglio dare un valore nobile, il mio desiderio è quello di condividere questo inaspettato riconoscimento con ogni singolo professionista che opera per questa gloriosa Società. Lavoro in un club straordinario guidato da un grande Presidente, a lui soprattutto devo essere grato per la fiducia accordatami, mai finirò di ringraziarlo.

Voglio inoltre condividerlo con la mia famiglia, supporto inscindibile e incondizionato in questi “primi” venti anni di gavetta. Grazie Casarano, grazie Casarano Calcio“.