LECCE – Si ferma Fofana, dopo la Fiorentina ritiro lungo a Verona. Premi per Sticchi Damiani e Pacia

Settimana cruciale per il futuro del Lecce, che si prepara a vivere un vero e proprio tour de force lontano dal Salento. La Lega Serie A ha infatti ufficializzato il calendario della 35ª giornata: la sfida contro il Pisa si giocherà venerdì 1° maggio alle ore 20:45. Questo impegno ravvicinato ha spinto la società a una scelta drastica per compattare il gruppo: a partire da martedì 21 aprile, la squadra si trasferirà in ritiro a Bussolengo (Verona).

I giallorossi inizieranno a lavorare mercoledì 22 presso lo stadio di Villafranca per preparare il delicato scontro diretto contro il Verona (previsto per sabato 25 aprile), ma non rientreranno in sede dopo il match: la squadra rimarrà in Veneto per preparare direttamente la successiva trasferta di Pisa, blindando di fatto lo spogliatoio nel momento più delicato della stagione.

Dall’allenamento odierno a Martignano arriva una brutta notizia: un infortunio abbastanza serio per Fofana. La risonanza magnetica ha evidenziato una lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Un infortunio che complica maledettamente i piani di Di Francesco a centrocampo. Difficile che il centrocampista togolese ritorni in campo prima della prossima stagione. Per il resto, Pierotti è tornato in gruppo dopo qualche giorno in compagnia dell’influenza; Berisha e Gaspar procedono con le rispettive terapie mentre Sottil ha svolto differenziato. Dalla settimana prossima ritornerà in gruppo anche Francesco Camarda.

La squadra tornerà in campo domani mattina a Martignano per l’ultima seduta prima della partenza verso il ritiro veronese, con la speranza di ritrovare quella compattezza necessaria per affrontare le prossime “due finali” lontano da casa.

Infine, il presidente Saverio Sticchi Damiani e il capitano della Primavera giallorossa, Fabiano Pacia, saranno premiati nel corso della settima edizione del Gran Galà del Calcio (Adicosp) in programma per il prossimo 4 maggio a Roma. Il presidente riceverà il Premio speciale Calcio e Sostenibilità mentre Pacia quello dedicato al Miglior Under 19 della Primavera.