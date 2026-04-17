BASKET C/m – A9 Nardò chiude i conti con Molfetta: prossimo step, Assi Brindisi

La Pallacanestro A9 Nardò chiude la serie in due partite e conquista la semifinale playoff, imponendosi 77-72 sul campo della Pallacanestro Molfetta al termine di una gara gestita con personalità.

L’avvio è equilibrato, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. È nella seconda metà del primo quarto che cambia l’inerzia: Nardò prende il controllo della partita, costruendo un vantaggio che indirizza definitivamente la gara già prima dell’intervallo.

Nella ripresa Molfetta prova a rientrare, ma i neretini restano sempre lucidi nella gestione dei possessi, senza concedere il margine per riaprire davvero la sfida.

Prestazione offensiva di alto livello per Joel Myers, trascinatore con 30 punti. Accanto a lui, arrivano due doppie doppie decisive: Daniele Tinto firma 13 punti e 13 assist, confermandosi per la seconda gara consecutiva su questi livelli, mentre Michael Facciolà, unico centro a disposizione di Gabriele Castellitto, domina sotto canestro con 12 punti e 15 rimbalzi. Completa il quadro Umberto Gramazio, autore di una prova completa da 10 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Una vittoria che certifica la superiorità nella serie e permette alla Pallacanestro A9 Nardò di chiudere i conti senza bisogno di gara 3.

I bianconeri accedono così alle semifinali, dove affronteranno l’Assi Brindisi, che ha superato la NPM Monteroni. Gara 1 è in programma domenica 26 aprile.

(US A9 Pallacanestro Nardò)

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BASKET SERIE C/m GIRONE N

PLAYOFF (quarti di finale, gara 2): Monopoli-Lecce (oggi, serie 0-1), Molfetta-A9 Nardò 72-77 (Nardò in semifinale), Corato-NV Mesagne (oggi, serie 0-1), Assi Brindisi-Monteroni 83-79 (Assi Brindisi in semifinale).

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PLAYOUT (gara 1): Foggia-Barletta 98-86, Francavilla-MS Mesagne 69-64.

GARA 2: 18-19/04