COPPA PUGLIA – FC Manduria ed Etra Barletta, un passo in avanti verso la finale
Football Club Manduria ed Etra Barletta fanno un bel passo in avanti in vista della finale di Coppa Puglia.
Tra mercoledì 15 e giovedì 16, infatti, si sono giocate le due semifinali d’andata della competizione, giunta alla 26esima edizione, che vedeva ai nastri di partenza 76 squadre tra Prima e Seconda Categoria.
A Ruffano vince il FC Manduria per uno a zero con un bel gol su calcio piazzato di Francesco Lotito che sposta l’ago della bilancia verso il piatto dei messapici, già vincitori del proprio girone di Prima Categoria e già ascesi in Promozione. Per il Ruffano, invece, sarà decisiva la gara di domenica contro il Capo di Leuca: i granata hanno quattro punti in più rispetto all’Erchie a due giornate dalla fine e, dunque, basterà vincere contro il club gialloblù oppure fare lo stesso risultato dell’Erchie, impegnato sul campo di Parabita, a pochi chilometri di distanza.
Nell’altra semifinale, colpo esterno dell’Etra Barletta che passa per 3-1 al “Principe di Piemonte” di Triggiano. I gol, per il Barletta, di Rizzi, Di Niso e Palmitessa; per il Triggiano, di Giangregorio.
Le gare di ritorno si giocheranno a campi invertiti il 29 aprile.