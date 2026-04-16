LECCE – Camarda rivede la luce: intervento superato, dalla prossima settimana torna in gruppo per lo sprint finale

Il lungo calvario di Francesco Camarda è finalmente giunto alle battute conclusive. Dopo mesi di incertezza e sofferenza, l’U.S. Lecce ha ufficializzato il cronoprogramma per il rientro dell’attaccante, fermo ai box dallo scorso 6 gennaio, data della sua ultima apparizione nel match contro la Roma.

La gestione dell’infortunio alla spalla destra ha vissuto diverse fasi. Inizialmente, lo staff medico salentino aveva optato per una terapia conservativa. Tuttavia, di comune accordo con il Milan (club proprietario del cartellino), si è successivamente deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere il problema in modo definitivo. Il 28 gennaio, Camarda è stato sottoposto a un intervento in artroscopia per la ricostruzione del cercine glenoideo presso l’Istituto Humanitas di Milano, eseguito dal Prof. Castagna. Dopo la fase di riabilitazione nel capoluogo lombardo, la notizia che tutti i tifosi aspettavano: da martedì 21 aprile, il calciatore sarà nuovamente a completa disposizione di Eusebio Di Francesco.

Il ritorno del giovane talento rappresenta un’iniezione di fiducia fondamentale per un attacco che ha faticato enormemente. Camarda salterà la prossima sfida contro la Fiorentina, ma sarà pronto per il “tour de force” finale. Il Lecce punterà su di lui per le ultime, decisive battaglie contro Verona, Pisa, Juventus, Sassuolo e Genoa. Cinque finali in cui i gol del classe 2008 potrebbero pesare come macigni per la permanenza in Serie A.

Nel frattempo, la squadra ha ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo di Martignano per preparare la gara contro i viola. Oltre a Camarda, Di Francesco deve fare i conti con le defezioni di Pierotti (a riposo per uno stato influenzale), Sottil (in differenziato), Berisha e Gaspar (alle prese con le rispettive terapie). Nota parzialmente positiva quella di Banda: lo zambiano ha svolto parte della seduta con il resto del gruppo.

Il gruppo si ritroverà domani pomeriggio a Martignano per proseguire la preparazione in vista dell’ultimo match della 33esima giornata di Serie A in programma nella serata di lunedì prossimo.