MOTORI – Presentato il 31° Rally Città di Casarano

Il 25 e 26 aprile torna il Rally Città di Casarano, giunto alla 31ª edizione, come prova d’apertura della Coppa Rally di 8ª Zona ACI Sport. Presentata lunedì scorso, presso la concessionaria “Salentauto De Nuzzo”, la kermesse introduce la novità assoluta del 1° Rally Storico, dedicato alle auto classiche. Il percorso si snoda su 67 km di prove speciali (392 km totali) distribuiti in sette tratti cronometrati nel basso Salento.

Tra le conferme spicca il “Rally Village Indoor” presso l’ex stabilimento Filanto e la suggestiva prova speciale in notturna a Specchia del sabato sera. Grande attesa per il ritorno di partenza e arrivo nella rinnovata piazza San Domenico e per lo storico tracciato “Marina di Alliste”, lungo quasi 12 km, assente da 15 anni. Le iscrizioni si chiuderanno oggi, 16 aprile. L’evento, sostenuto dalla Regione Puglia e dall’AC Lecce, punta a valorizzare il territorio unendo sport, tradizione e promozione turistica.

Tutte le info su www.casaranorallyteam.eu.