AMATORI – Aics Over 40 Lecce: risultati 24ª giornata, classifica, prossimo turno
AMATORI AICS LECCE OVER 40 C. 11 2025/26
GIORNATA 24
FC Galatone-City Gas Revolution 9-2
Poggiardo-FC Castrignano 6-1
Pol. Uxentum-Galatone Romidò 1-4
Salento Over Seclì-Fatac Scorrano 2-2
Alixias-C.D. Melissano 5-0
E. Coluccia Cutrofiano-Presicce Acquarica 4-3
Aradeo-Salve/Morciano 3-0 a tav.
(GG 23): Atl. Ascla Tiggiano-Pol. Uxentum 3-0 a tav.
(GG 20): Salento Over Seclì-Alixias 0-0
CLASSIFICA
Poggiardo 60
Salento Over Seclì 52
Alixias 51
Atl. Ascla Tiggiano 44
FC Galatone 44
Aradeo 43
Fatac Scorrano 42
C.D. Melissano 39
FC Castrignano 29
Galatone Romidò 25
E. Coluccia Cutrofiano 24
Presicce Acquarica 13
City Gas Revolution 12
Pol. Uxentum 10
Salve/Morciano 6
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 25
Atl. Ascla Tiggiano-C.D. Melissano 17/04 h 20.30
FC Galatone-Salento Over Seclì 17/04 h 20.30
Poggiardo-E. Coluccia Cutrofiano 18/04 h 18
Presicce Acquarica-Galatone Romidò 18/04 h 15.30
FC Castrignano-City Gas Revolution 20/04 h 20.30
Pol. Uxentum-Alixias 21/04 h 20.30
CLASSIFICA MARCATORI (prime posizioni)
19 RETI: Giuri V. (Aradeo);
17 RETI: Scarlino M. (CG Revolution);
15 RETI: Greco Dan. (Galatone Romidò), Misciali G. (Salento Over Seclì);
(…)