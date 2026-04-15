DILETTANTI – Coppa Italia, Bisceglie esulta ai rigori. È finale contro il Montecchio Gallo

Il Bisceglie è in finale di Coppa Italia Dilettanti. Uno a uno il risultato della semifinale di ritorno sul campo dei laziali del Boreale, gara decisa, dunque, ai calci di rigore: 6-7 il punteggio finale.

Primo tempo chiuso a reti bianche, poi nella ripresa il vantaggio locale con un gol di Massimiani al 20′. Il Bisceglie, però, non molla e a dieci minuti dalla fine Maffei pareggia i conti. Si va ai rigori dopo lo 0-0 dell’andata.

Dal dischetto errore per i pugliesi di Maffei ma Baietti si erge a protagonista parando poi l’ultimo rigore di Cupperi. In finale il Bisceglie se la vedrà con i marchigiani del Montecchio Gallo che hanno ribaltato il 2-1 dell’andata battendo sul proprio campo per 3-1 l’Alessandria. Il Montecchio, nel proprio girone di Eccellenza, è capolista con quattro punti di vantaggio sulla seconda a due giornate dalla fine e domenica, contro l’Urbania (che naviga nei bassifondi della classifica) potrebbe festeggiare l’approdo in D via campionato. Ciò significa che il Bisceglie, in caso di vittoria del campionato del Monteggio Gallo, sarebbe automaticamente promosso in Serie D da finalista della Coppa, raggiungendo il Brindisi. I nerazzurrostellati vinsero il trofeo nazionale nel 2011-12 battendo il Pisa in finale.

Nei playoff regionali resterebbero in corsa Taranto e Canosa con gli ionici avanti di due punti a due turni dalla fine.