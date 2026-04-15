Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 12.04.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 12 aprile 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA:
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA: Samuele Cannizzaro (1)
FC CAPURSO:
FC MANDURIA:
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS: Cristian Guarino (1); Gabriele Villa (1)
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA: Mattia Amatulli (1)
RS CRISPIANO:
S. VITO:
SOCCER T. FASANO: Beniamino Salerno (all., 1)
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA: Fabiano Cimino (1); Matheo Surbon (1); Marco Zaccaria (1)
CAPO DI LEUCA:
G. ARADEO: Giacomo Minerba (mass., fino al 16/05/26); Tidiane Gaye Cheikh (2)
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE:
REAL CELLINO:
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Simone Martina (2); Filippo Tundo (2); Benito M. Fracella (1)
SUPERSANO: Lobota Reagan Mboliasa (1)
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE: Riccardo Petrelli (2)
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA: Mattia Romanazzi (4)
DIMATEAM: Pietro Colucci (1)
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO: Sekou Balde (1)
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS:
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.:
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Francesco Cassano (1)
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Antonio Vedruccio (1); Lorenzo De Vito (1)
C. SOLETO:
KP GALLIPOLI: Lorenzo Legari (4)
MONTEIASI:
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS: Andrea Belmonte (2)
PRESICCE-ACQUARICA:
REAL NEVIANO: Riccardo Mastria (4)
SAN DONACI:
SAN GIORGIO:
SOCCER G. SURBO: Mamadou Youssou Sane (1); Mirko Tommasi (1); Andrea Stefanachi (1)
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: