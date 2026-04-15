ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 12.04.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 12 aprile 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA: Angelo S. Novielli (dir., fino al 07/05/26); Vincenzo Patronelli (2); Francesco Rucci (1)
ATL. RACALE: Alessandro Pirretti (1)
A. TOMA MAGLIE:
BISCEGLIE:
BITONTO: Ammenda di 700 euro; Vincenzo Papappicco (dir., fino al 16/09/26, “A fine gara proferiva nei confronti di un tesserato avversario frasi gravemente irriguardose e minacciose; nel contempo correva verso il predetto tesserato, ma veniva fermato dai componenti della propria squadra. Dopo il provvedimento di espulsione, si avvicinava all’assistente arbitrale tenendo condotta gravemente irriguardosa e minacciosa. Inoltre tentava di entrare in contatto fisico con il medesimo assistente, ma veniva fermato dai componenti della propria squadra”); Giulio Cariello (1); Loris Palazzo (1); Christian D’Alba (1)
BRILLA CAMPI:
BRINDISI: Jacopo Mancarella (1)
CANOSA: Silvio Colella (2)
FOGGIA INCEDIT
GALATINA:
GALLIPOLI: Ammenda di 300 euro
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI:
POLIMNIA: Giovanni Cipriano (all., fino al 07/05/26)
S. MASSAFRA:
TARANTO:
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO:
VIRTUS MOLA:
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PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Gianvito Terrafino (6, “In qualità di capitano, si avvicinava all’assistente proferendo frasi gravemente minacciose”)
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO: Paolo Mazzotta (1); Luca Lorenzo (1)
F. TAVIANO: Pietro Gennari (1); Mattia Maruccia
GINOSA:
LEVERANO: Giorgio C. Valentino (1)
MANDURIA:
MESAGNE: Andrea Manta (2); Donato C. Colapietro (1)
OSTUNI:
P. BAGNOLO:
R. PUTIGNANO: Gianluca Daugenti (1)
SAVA: Mauro Mirizzi (2)
SQUINZANO:
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico): Stefano D. Aguirre (1); Ansoumane Souare (1)
V. LOCOROTONDO: Gianivano Palazzo (1)
V. MATINO:
Gara Trepuzzi-Arboris Belli (1-0 sul campo): preannuncio di ricorso dell’Arboris Belli, risultato sub iudice.