MOTORI – Rally Città di Casarano, al via l’edizione 31 tra ritorni storici e notturne

Scalda i motori la 31ª edizione del Rally Città di Casarano, in programma il 25 e 26 aprile come prova d’apertura della Coppa Rally di 8ª Zona 2026. La grande novità di quest’anno è l’esordio del Rally Storico abbinato alla gara moderna. Il percorso prevede 67 km di prove speciali (392 km totali) distribuiti su sette tratti cronometrati nel basso Salento.

Sabato 25 si correrà in notturna sulla confermata PS “Specchia”, mentre domenica 26 il programma prevede il triplo passaggio a “Torre Vado” e l’atteso ritorno, dopo 15 anni, della PS “Marina di Alliste”. Dopo i lavori di riqualificazione, la partenza e l’arrivo tornano nella storica cornice di piazza San Domenico, mentre il villaggio rally con parco assistenza e direzione gara sarà ospitato presso l’ex Filanto ’92.

Le iscrizioni chiuderanno il 16 aprile, mentre tutti i dettagli tecnici saranno svelati sabato 11 aprile alle ore 17 durante la conferenza stampa presso la concessionaria “Salentauto De Nuzzo”. L’evento è organizzato dalla Casarano Rally Team in sinergia con AC Lecce e le istituzioni locali.