BASKET C/m – Nardò spietato, LSB Lecce al tappeto. A9 chiude la regular season al comando

La Pallacanestro A9 Nardò chiude la regular season al primo posto battendo la LSB Lecce 73-63, al termine di una partita che ribalta la classifica proprio negli ultimi quaranta minuti disponibili. Serviva vincere contro la capolista e costruire un margine preciso. Nardò lo ha fatto con una gara giocata con ritmo, qualità e continuità nelle scelte difensive, trovando nel tiro da tre punti la chiave per indirizzare la sfida.

L’avvio è favorevole (13-7), Lecce reagisce e va all’intervallo avanti 23-28, ma nella ripresa i bianconeri rientrano con un’altra presenza in campo. Il terzo quarto riporta l’equilibrio, l’ultimo lo spezza definitivamente. La differenza la fanno la fase difensiva e due momenti che raccontano da soli la storia della stagione dell’A9: la tripla di Darius Stonkus nel finale che costruisce il vantaggio decisivo, subito seguita dai due liberi di Umberto Gramazio che chiudono la partita e danno il via alla reazione del pubblico.

Accanto ai momenti chiave, ci sono numeri che spiegano la partita: 17 triple a segno, percentuali alte dall’arco, distribuzione offensiva efficace. Gramazio chiude con 18 punti (4/6 da tre), Joel Myers con 18 (6/12), Stonkus con 15 (5/8), in una serata in cui l’attacco di Nardò ha trovato continuità per tutti i quaranta minuti.

Il risultato finale consegna ai bianconeri il primo posto in classifica al termine della stagione regolare, completando il sorpasso proprio nello scontro diretto.

Ora si apre la fase playoff: nel primo turno la Pallacanestro Molfetta, con gara 1 in programma domenica 12 aprile alle 20 a Nardò, gara 2 giovedì 16 a Molfetta ed eventuale gara 3 domenica 19 ancora al Pala “Andrea Pasca”.

(US A9 Nardò, Giuseppe Spenga)

—

IL TABELLINO

A9 NARDÒ-LSB LECCE 73-63

(13-7, 23-28, 45-52)

A9 Nardò: Myers 18, Gramazio 18, Stonkus 15, Boev 10, Tinto 5, Facciolà 4, Gigli 0, Zustovich 0, Montinaro ne, Poletti ne, Sebrek ne, Francone ne. All. Castellitto.

LSB Lecce: Guido 20, Mocavero 12, Zalalis 11, Cantagalli 10, Pallara 4, Fracasso 3, Laudisa 3, Tyrtyshnyk 0, Vidakovic 0, De Giovanni ne, Petrachi ne. All. Michelutti.

—

BASKET SERIE C/m GIRONE N

RISULTATI (giornata 13 rit., ultima): MS Mesagne-Monteroni 67-79, Cus Foggia-Barletta 85-63, Molfetta-Francavilla 70-74, Nardò-LSB Lecce 73-63, Monopoli-Corato 87-75, Assi Brindisi-NV Mesagne 78-80.

CLASSIFICA (FINALE): Nardò, NV Mesagne, LSB Lecce 40 – Monteroni 32 – Assi Brindisi 26 – Monopoli, Corato 22 – Molfetta, Ceglie 20 – Francavilla, Cus Foggia 18 – Barletta 8 – MS Mesagne 6.

In attesa della post season