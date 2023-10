LECCE – L’elenco dei giallorossi convocati nelle nazionali e il calendario delle partite

Lo spogliatoio del Lecce, come quelli di molte altre squadre, si è svuotato per via della partenza dei calciatori convocati con le rispettive nazionali. Sono ben 16, tra prima squadra e Primavera, i tesserati giallorossi a dover rispondere alle chiamate delle proprie rappresentative. Nell’ordine, per la prima squadra:

1. Nikola Krstovic (Montenegro): Montenegro-Libano, (amichevole, 12/10) e Serbia-Montenegro (Q. Euro, 17/10);

2. Hamza Rafia (Tunisia): Corea del Sud-Tunisia (amichevole, 13/10), Giappone-Tunisia (amichevole, 17/10);

3. Ylber Ramadani (Albania): Albania-R. Ceca (Q. Euro, 12/10), Albania-Bulgaria (amichevole, 17/10);

4. Ahmed Touba (Algeria): Algeria-Capo Verde (12/10), Egitto-Algeria (amichevole, 16/10);

Per l’Under 21:

1. Medon Berisha (Albania U21): Finladia-Albania (Q. Euro, 13/10), Albania-Montenegro (Q. Euro, 17/10);

2. Rares Burnete (Romania U21): Romania-Armenia (Q. Euro, 13/10), Romania-Finlandia (Q. Euro, 17/10);

3. Patrick Dorgu (Danimarca U21): R. Ceca-Danimarca (Q. Euro, 17/10);

4. Zinedin Smajlovic (Svezia U21): Svezia-Moldavia (Q. Euro, 13/10), Georgia-Svezia (Q. Euro, 17/10);

5. Ed McJannet (Irlanda U21): Lettonia-Irlanda (Q. Euro, 13/10);

6. Razvan Pascalau (Romania U21): Romania-Armenia (Q. Euro, 13/10), Romania-Finlandia (Q. Euro, 17/10);

7. Henri Salomaa (Finlandia U21); Finlandia-Albania (Q. Euro, 13/10), Romania-Finlandia (Q. Euro, 17/10);

8. Catalin Vulturar (Romania U21): Romania-Armenia (Q. Euro, 13/10), Romania-Finlandia (Q. Euro, 17/10);

Under 20:

1. Alexandru Borbei (Romania U20); Romania-Inghilterra (amichevole, 12/10), Norvegia-Romania (amichevole, 16/10);

2. Giacomo Faticanti (Italia U20): Italia-Polonia (Elite League, 13/10);

Under 18:

1. Nikko Jimi Dos Reis (Svezia U18): Polonia-Svezia (amichevole, 12/10), R. Ceca-Svezia (amichevole, 15/10);

2. Jason Vescan-Kodor (Romania U18): Romania-Spagna (amichevole, 14/10), Romania-Portogallo (amichevole, 12/10); Romania-Turchia (amichevole, 16/10).