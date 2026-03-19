LECCE – Due titolari ritornano ad allenarsi in gruppo, altri due a parte: il report dall’Acaya

Il Lecce di Eusebio Di Francesco entra nel vivo della preparazione per la cruciale trasferta di domenica all’Olimpico contro la Roma, impegnata in questi minuti nel derby di Europa League contro il Bologna. Nel pomeriggio di oggi, la squadra si è ritrovata sul manto erboso di Acaya per una seduta tattica che ha fornito indicazioni contrastanti sullo stato di salute della rosa.

Le buone notizie arrivano dal pieno recupero di Banda e Gandelman, che hanno lavorato regolarmente con il gruppo e si candidano per una maglia da titolare. Sono restati a riposo Gaspar e Coulibaly sono rimasti precauzionalmente a riposo, mentre Berisha e Sottil proseguono con il loro programma differenziato. Assente Camarda.

Il tecnico abruzzese cercherà di sciogliere le ultime riserve nella sessione pomeridiana di domani, sempre ad Acaya, ultimo allenamento pieno prima della rifinitura di sabato dove si proveranno gli schemi per disinnescare l’attacco giallorosso e cercare punti pesanti in ottica salvezza.