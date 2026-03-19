ATLETICA – Verso il Galà regionale di Bisceglie: il movimento salentino si conferma eccellenza del territorio

In attesa del Gran Gala regionale di Bisceglie, previsto per il weekend, l’atletica salentina continua a correre forte.

Ottime notizie arrivano dai settori giovanili. In occasione del prestigioso trofeo indoor “Ai confini delle Marche”, svoltosi ad Ancona nei giorni scorsi, la rappresentativa pugliese Cadetti ha ottenuto un lusinghiero settimo posto grazie al contributi fondamentale degli atleti salentini; su tutti spicca la vittoria nel getto del peso per Gabriele Aprile della Saracenatletica.

Grande entusiasmo anche per il debutto dell’Athletic Challenge Team Under 14 al campo scuola Montefusco di Lecce. In questa tappa, caratterizzata dal format innovativo della staffetta “Caccia”, si è ben comportata l’Atletica Lecce Pino Felice che ha dominato la classifica maschile tra i ragazzi.

Nella “6 ore di San Giuseppe”, corsasi a Putignano, si è imposto, infine, Mauro Ciccarese (Abacus Villa Baldassarri) capace di percorrere 75,7 km, aggiudicandosi la vittoria assoluta.

Il Galà dell’Atletica Pugliese si terrà sabato 21 e domenica 22 presso le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, alla presenza di atletici, tecnici, dirigenti e società che hanno dato lustro alla stagione 2025. Si attende una folta rappresentanza anche da tutto il territorio leccese.