TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 15.03.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 15 marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS: Claudio Calò (1)
ATL. COPERTINO: Giuseppe Nolasco (1)
CALIMERA: Lorenzo Ricciardi (1); Simone Carati (1)
CLUB SALENTO LECCE: Davide Campilongo (3)
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO:
MERINE: Gianmarco Ingrosso (mass., fino al 02.04.26); Alessandro Fina (1)
S. GUAGNANO:
S. VEGLIE: Antonio Franza (1)
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ: Jacopo Rizzello (1); Marco Barone (1)
V. COLLEPASSO:
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Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 15 marzo 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE:
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA:
CUTROFIANO AM: Luigi Pedone (1)
GC MURO:
LM SCORRANO: Ammenda di 200 euro
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Paolo Galante (1)