GIOVANILI – Ai nastri di partenza l’edizione pugliese del Torneo delle Regioni: calendario e campi da gioco

Ai nastri di partenza la 62esima edizione del Torneo delle Regioni organizzato dalla Lnd. Sarà la nostra regione a ospitare l’evento che si snoderà da venerdì 27 marzo a venerdì 3 aprile prossimi su diversi campi pugliesi.

Le 79 Rappresentative Under 15, 17 e 19 maschile e femminile italiane scenderanno in campo a partire da sabato 28.

Andiamo ora a vedere il programma delle partite delle Rappresentative pugliesi.

Per quanto riguarda l’Under 15 maschile Giovanissimi, (selezionatore Francesco Di Palma), la Puglia fa parte del gruppo E (campi da gioco Parabita Heffort, Comunali di Maglie, Melissano, Aradeo e Matino) insieme a Marche, Emilia Romagna e Trento. Esordio il 28 marzo alle 9.30 a Maglie contro la Rappresentativa di Trento; poi il 29 alle 9.30 a Maglie contro l’Emilia Romagna e il 30 a Matino alle 9.30 contro le Marche. I quarti si giocheranno il 1° aprile sui terreni dei Comunali di Latiano, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica e Fasano; semifinali il 2 aprile a Ceglie e San Vito; finale il 3 aprile alle 9.30 a Francavilla Fontana.

Under 17 maschile Allievi (selezionatore Gioacchino Prisciandaro), Puglia nel girone E con Marche, Emilia Romagna e Trento. Prima partita il 28 marzo alle 11.30 a Maglie contro Trento; seconda il 29 alle 11.30 a Maglie contro l’Emilia Romagna; terza il 30 alle 11.30 a Matino contro le Marche. Stesso programma dell’Under 15 per quarti, semifinali e finali con orario d’inizio alle 11.30.

Under 19 maschile Juniores (Ct Vincenzo Tavarilli): si parte il 28 marzo alle 16.30 a Maglie contro Trento, poi il 29 alle 16.30 a Maglie contro l’Emilia Romagna e quindi il 30 alle 16.30 a Matino contro le Marche; quarti dal 1° aprile alle 16.30 a Putignano, Alberobello, Noci e Fasano; semifinali il 2 a Fasano e Alberobello; finale il 3 alle 16.30 a Francavilla Fontana.

Femminile (selezionatrice Angelica Ivone): stesse avversarie, stesso girone (E). Esordio il 28 marzo alle 14 a Maglie contro Trento; seconda partita a Maglie il 29 contro l’Emilia Romagna; terza il 30 a Matino contro le Marche, si comincia sempre alle 14; quarti di finale dal 1° aprile a Putignano, Alberobello, Noci e Fasano; semifinali il 2 a Fasano e Alberobello; finale il 3 alle 14 a Francavilla Fontana.