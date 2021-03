LECCE – Il doppio ex Ventura: “Con la Salernitana partita importantissima ma non decisiva. Grande merito ai due allenatori”

Il doppio ex Gian Piero Ventura ha analizzato Lecce-Salernitana ai microfoni del Tgr Puglia.

“Sarà sicuramente una partita godibile, importantissima ma non decisiva. È importante non solo per la classifica, ma anche sotto l’aspetto psicologico. Se qualcuno centra la vittoria, avrebbe la convinzione di potercela fare per la promozione diretta. Lecce e Salernitana hanno due modi completamente diversi di affrontare la partita. Da un lato c’è il Lecce che fa della fase offensiva la sua arma migliore. Dall’altra, c’è la Salernitana che segna pochi gol, ma quando li segna, poi, è difficile da riprendere. A inizio campionato era impensabile che una partita del genere, a otto turni dalla fine, potesse essere così importante. Merito ai due allenatori che hanno portato le proprie squadre così in alto. Se è più importante il lato agonistico o psicologico? Occorre di tutto un po’. Sotto l’aspetto psicologico, quando due squadre arrivano lì, una perchè è predestinata come il Lecce, l’altra perché ha fatto dei passi enormi e inaspettati, come la Salernitana, in quelle situazioni c’è più da gestire che da incentivare. Gli stimoli sono talmente alti che c’è il rischio di andare in ‘overtraining'”.