LECCE – Il doppio ex Cosmi: “Ascoli squadra pragmatica. La fuga di Lucioni col Monza, un atto provocatorio”

Serse Cosmi, ex, tra le altre, di Lecce e Ascoli, ha detto la sua sulla sfida del Del Duca di domani pomeriggio, attraverso le colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia.

“L’Ascoli sa stare molto bene in campo, gioca in casa dove ha vinto solamente nella giornata iniziale e ha una maledetta voglia di riassaporare la vittoria davanti ai propri fantastici tifosi. Sono una squadra molto difficile, che fa del pragmatismo la propria risorsa, aspetto comunque, questo, col Lecce di Baroni. Sottil è molto bravo, ma sono convinto che le partite le facciano soprattutto i calciatori”.

Sul Lecce: “L’ho visto contro il Monza, una partita e una squadra da incorniciare. A Lecce è cambiato tutto dopo la vittoria in zona recupero contro l’Alessandria, fortemente voluta da tecnico e calciatori, è stata la svolta a livello psicologico. E ho ancora negli occhi la fuga di Lucioni, il ruolo di leader è sempre stato nella sua indole e quella fuga è stata un segnale importante per tutta la squadra, quasi un atto provocatorio. Baroni ha giocatori che stanno dimostrando una grande capacità di adattarsi e che fanno la differenza, come Coda, Di Mariano, Strefezza, Gargiulo, Barreca. Per vincere un campionato ci vogliono grandi equilibri. Il Lecce magari ha qualcosa in più ma è attrezzato molto bene anche l’Ascoli. Le soste? Di solito fanno bene a chi è in difficoltà, ma chi non ha problemi strutturali, non ne risente”.

(foto: Cosmi ai tempi del Lecce – ©SalentoSport)