LECCE – Domenica di riposo, Dermaku verso il rientro in gruppo

Giornata di riposo, oggi, per il Lecce di Marco Baroni. Ieri, dopo la gara di Benevento, la squadra si è regolarmente allenata nel pomeriggio all’Acaya Golf Resort.

Non erano presenti Dermaku e Felici (quest’ultimo per un leggero stato febbrile). A riposo Gendrey (trauma distorsivo al ginocchio destro) e Majer (leggermente affaticato). Ci si ritroverà, tutti insieme, domani pomeriggio all’Acaya.

Nei giorni scorsi, poi, il club ha reso noto che Dermaku ha completato il percorso di ricondizionamento atletico presso l’Isokinetic di Bologna. Il suo ritorno in gruppo è previsto per la fine della prossima settimana.

La prossima partita di Coda e compagni sarà quella contro l’Alessandria, sabato alle ore 14 al Via del Mare. La squadra di Moreno Longo, ieri pomeriggio, è stata nettamente battuta in casa dal Brescia di Pippo Inzaghi, vittorioso per 1-3.

(foto: K. Dermaku, ph. Coribello-SalentoSport)