TARANTO – Saraniti lavora ai fianchi, Benassai e Diaby sferrano il ko: Palermo al tappeto

Un super Taranto abbatte il Palermo allo Iacovone con le reti di Saraniti, Benassai e Diaby. Nel mezzo la marcatura rosanero di Almici. Ora i rossoblù sono a sette punti in classifica dopo tre gare giocate.

LA CRONACA: La prima azione è di marca ionica: al 3’ la conclusione di Giovinco viene bloccata da Pelegotti. Al 6’ la sassata da fuori area di Marsili finisce al lato. Al 10’ ancora capitan Marsili su punizione costringe Pelegotti al corner. Proprio sul susseguente calcio d’angolo, lo stesso Marisili trova Saraniti di testa che insacca per l’1-0 degli ionici. Ad aprire le marcature, contro il Palermo, un palermitano. Al 14’ il Taranto va vicinissimo al raddoppio: la punizione di Giovinco si stampa sulla traversa. Il Palermo risponde solo al 20′: De Rose crossa dalla destra per il colpo di testa di Soleri, sfera parata da Chiorra. In chiusura di frazione, i siciliani si fanno pericolosi: Giron mette in mezzo per Soleri che di testa manda alto. La prima frazione termina con l’uno a zero dei rossoblù.

La seconda parte di gara è subito rossoblù, all 11’ il Taranto raddoppia: Marsili batte un angolo, sponda di Zullo per Benassai che trova la zampata vincente. Il Palermo reagisce e accorcia le distanze al 16’: il tiro-cross di Almici è deviato dal portiere Chiorra nella propria porta. Al 33’ Lancini viene mandato fuori per doppia ammonizione. Al 43′ il Taranto va vicino al tris: Marsili appoggia a Ghigleni, il suo destro è debole e Pelagotti para senza problemi. Il Taranto chiude la gara al 45′: Civilleri mette al centro per Santarpia che lavora la sfera per Diaby, che non sbaglia e archivia i tre punti. La contesa si chiude dopo tre minuti di recupero con la festa rossoblù. Ora per gli ionici il prossimo impegno sarà fuori casa contro la Paganese, domenica alle 14.30.

IL TABELLINO

Taranto, stadio “Erasmo Iacovone”

sabato 11 settembre 2021, ore 17:30

Serie C/C 2021/22 – giornata 3

TARANTO-PALERMO 3-1

RETI: 11’ pt Saraniti (T), 8’ st Benassai (T), 16’ st Almici (P), 45′ st Diaby (T)

TARANTO (4-3-3): Chiorra – Riccardi, Zullo, Benassai, Ferrara – Marsili, Labriola (26’ st Diaby), Bellocq – Versienti (16’ st Ghisleni, 44′ st Santarpia), Saraniti (26’ st Italeng), Giovinco (44′ st Civilleri). A disp.: Loliva, Antonino, Granata, Tomassini, De Maria, Cannavaro, Pacilli. All. Giuseppe Laterza.

PALERMO (3-4-1-2): Pelagotti – Doda (26’ st Fella), Lancini, Perrotta – Giron (8’ st Valente), De Rose (16’ st Silipo), Luperini, Almici – Floriano (8’ st Dall’Oglio) – Brunori, Soleri. A disp.: Massolo, Marong, Marconi, Odjer, Corona. All. Giacomo Filippi.

ARBITRO: Ricci di Firenze (Testi-Lencioni).

NOTE: Ammoniti: Lancini (P), Perrotta (P), Riccardi (T), Benassai (T), Silipo (P). Espulso: Lancini al 33’ st per doppia ammonizione (P).

(foto ©SalentoSport)