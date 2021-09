BASKET A2/m – Nardò, si parte con la Supercoppa: al ‘Pala Andrea Pasca’ arriva il San Severo

Esordio ufficiale per l’Andrea Pasca Basket Nardò: questo pomeriggio, al Pala Andrea Pasca, i granata affronteranno il San Severo alle ore 18.30, match valido per la Supercoppa che vede i salentini inseriti nel girone Bianco insieme anche a Fabriano e Chieti.

“Non vedevamo l’ora – dichiara il presidente Ivan Marra – che iniziasse ufficialmente la stagione 2021/2022. Dopo aver lavorato duramente in estate per allestire un roster che potesse ben figurare nel nostro primo campionato in A2 è giunto il momento di “testare” sul campo la squadra. La Supercoppa è un appuntamento al quale teniamo e siamo contenti che la prima partita venga disputata nel nostro palazzetto, con il nostro pubblico che da sempre ha dimostrato passione e vicinanza alla nostra squadra”.

“Si tratta del primo vero test con una compagine di Serie A2 – afferma coach Marco Gandini – che servirà a vedere a che punto siamo arrivati nella preparazione e nell’amalgama della squadra. San Severo è un po’ in difficoltà per il mancato arrivo del secondo americano ma è allenata da un coach come Luca Bechi che ha dimostrato in passato di valere la Serie A e che, sono sicuro, arriverà a Nardò per dire la sua. Noi, dal nostro canto, siamo pronti per fare bene e concedere la prima gioia al nostro pubblico”.

(fonte: US Nardò Basket)