LECCE – È di nuovo Serie A: arriva il Cagliari, Pierret di nuovo a rischio forfait

Il Lecce di Eusebio Di Francesco continua a lavorare senza sosta in vista del prossimo appuntamento di campionato. Questa mattina la squadra giallorossa si è ritrovata al Centro Sportivo di Martignano per una nuova seduta di allenamento, utile a mettere a punto gli ultimi dettagli tattici e fisici in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la 4ª giornata della Serie A Enilive. La partita è in programma venerdì sera, alle 20:45, nello scenario dello stadio Via del Mare, che riapre i battenti dopo circa 20 giorni dalla gara col Milan. Quella col Cagliari sarà la prima di due partite consecutive casalinghe: dopo la trasferta di Milano in Coppa Italia di martedì 23, il Lecce riceverà ancora al Via del Mare il Bologna, domenica 28 alle 18.

Non tutte buone notizie sul fronte degli indisponibili. Jean è rimasto ai box, mentre Marchwiński e Pierret hanno proseguito il lavoro personalizzato. Per il centrocampista francese si profila il terzo forfait consecutivo, una defezione pesante che priva Di Francesco di un elemento importante nel cuore del campo. Domani mattina è prevista la rifinitura, a porte chiuse al Via del Mare, mentre alle 12.45 il tecnico parlerà in conferenza stampa per presentare la sfida e fare il punto sulle condizioni della squadra.

Il Cagliari, prossimo avversario del Lecce, arriva in Salento con quattro punti in classifica e con il desiderio di confermare l’ottimo avvio di stagione. La formazione sarda, affidata all’ex Fabio Pisacane, ha costruito la sua identità su un calcio compatto e organizzato, con grande attenzione alla fase difensiva e ripartenze rapide.

Pisacane, alla sua prima esperienza da capo allenatore in Serie A, sta cercando di dare una mentalità aggressiva alla squadra, puntando su intensità e pressing alto per mettere in difficoltà gli avversari. Il Cagliari ha dimostrato in queste prime uscite di saper soffrire, ma anche di essere letale quando può ribaltare l’azione. Il Via del Mare sarà quindi teatro di un confronto molto interessante, tra due squadre che puntano entrambe alla salvezza ma vogliono fare punti già ad inizio stagione per mettere fieno in cascina.

Per il Lecce sarà fondamentale ritrovare equilibrio e continuità dopo la sconfitta di Bergamo, La spinta del pubblico salentino, come sempre caloroso, potrà essere un’arma in più per provare a tornare subito alla vittoria.