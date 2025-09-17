DILETTANTI – Il Giudice sportivo di Eccellenza e Promozione/B, gare del 14.09.2025
Dopo le partite della quarta giornata di Eccellenza pugliese, il Giudice sportivo ha squalificato per un turno Omar Jooj (Foggia Incedit) e Simone Pio Dell’Anna (Galatina). Ammende a società: 100 euro al Taurisano. Inibizione a dirigenti: Egidio A. Di Seclì (Taurisano) sino al 02.10.2025.
Coppa Italia: una giornata per Angelo Scialpi (Acquaviva) e Andrea Lobosco (Brindisi). Ammenda di 50 euro al Taurisano.
In Promozione girone B: quattro giornate per Riccardo Quarta (Trepuzzi); due giornate per Riccardo Caterino (Arboris Belli); una giornata per Mehi Soumahoro (Trepuzzi). Inibizione a dirigenti: Alessio Feudo (Trepuzzi) sino al 18.11.2025; Andrea Panico (Terre di Acaya e Roca) sino al 25.09.2025. Ammende a società: 100 euro al Mesagne.
Preannuncio di ricorso del Carovigno, partita Carovigno-Real Putignano, risultato sub iudice (1-3).