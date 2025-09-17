Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 2ª giornata

PROMOZIONE 2 ore ago

Dopo le prime due giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:

2 RETI: Villani (Bagnolo), Diaz (Manduria), Amico (Tricase), Fatty (Copertino), Cecchin (Manduria), Manta Andrea (Mesagne), Pignataro (Squinzano), Espindola (Terre di A&R):

UNA RETE: Di Lonardo (Arboris Belli), Afrune (Bagnolo), Levanto (Taviano), Negro Mattia (Taviano), Mastronardi (V. Locorotondo), Molina (Ginosa), Fruci (Squinzano), Nestola (Copertino), Marzo Mattia (V. Matino), Palmisano (Sava), Daddato (Putignano), Fornaro (Putignano), Colucci (Putignano), Lanzilotti Th. (Carovigno), Zanazzi (Tricase), Graziano (Tricase), Ruibal (Tricase), Gennari (Taviano), Pisanello (Taviano), Toraldo (Trepuzzi), Pasculli (Leverano), Sanyang (Leverano), Laena (Leverano), Sperti (Copertino), Diop (Mesagne), Pinto Mass. (V. Matino), Ancora (Squinzano), Quarta Chr. (Squinzano), Poleti (Squinzano), Natale R. (V. Locorotondo), Panzarea (Ginosa), Gomez (Ostuni), Sowe (Ostuni), Bari (Ostuni), Longo L. (Arboris Belli).

