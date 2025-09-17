ph: Coribello/SalentoSport
PROMOZIONE/B – La classifica marcatori dopo la 2ª giornata
Dopo le prime due giornate del campionato di Promozione Pugliese girone B, questa è la classifica marcatori:
2 RETI: Villani (Bagnolo), Diaz (Manduria), Amico (Tricase), Fatty (Copertino), Cecchin (Manduria), Manta Andrea (Mesagne), Pignataro (Squinzano), Espindola (Terre di A&R):
UNA RETE: Di Lonardo (Arboris Belli), Afrune (Bagnolo), Levanto (Taviano), Negro Mattia (Taviano), Mastronardi (V. Locorotondo), Molina (Ginosa), Fruci (Squinzano), Nestola (Copertino), Marzo Mattia (V. Matino), Palmisano (Sava), Daddato (Putignano), Fornaro (Putignano), Colucci (Putignano), Lanzilotti Th. (Carovigno), Zanazzi (Tricase), Graziano (Tricase), Ruibal (Tricase), Gennari (Taviano), Pisanello (Taviano), Toraldo (Trepuzzi), Pasculli (Leverano), Sanyang (Leverano), Laena (Leverano), Sperti (Copertino), Diop (Mesagne), Pinto Mass. (V. Matino), Ancora (Squinzano), Quarta Chr. (Squinzano), Poleti (Squinzano), Natale R. (V. Locorotondo), Panzarea (Ginosa), Gomez (Ostuni), Sowe (Ostuni), Bari (Ostuni), Longo L. (Arboris Belli).